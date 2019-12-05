نادي الأهلي السعودي يوضح حالة عمر السومة بعد إجراءه عملية في ألمانيا

بعد أيام من الكشف عن تعرض لاعب منتخب سوريا عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي بالفتق الرياضي، أجرى اللاعب جراحة ناجحة في ألمانيا.

فقد أعلن الأهلي نجاح العمليتين الجراحيتين لكل من عمر السومةْ وخالد البركة، في مدينة ميونخ أسفل البطن.

ونقل حساب الأهلي على “تويتر” تصريحاً لـ أحمد الصائغ رئيس النادي الذي رافق اللاعبين إلى ميونخ.

وقال أحمد الصائغ إن: العمليتين تكللتا بالنجاح، حسب تأكيدات الطبيبة الألمانية”.

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وعقب الجراحة سيدخل السومة في برنامج علاجي، يستمر لـ 3 إلى 4 أسابيع، بإشراف رئيس الجهاز الطبي بنادي أهلي جدة.

مراسلون – رياضة