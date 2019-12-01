نادين نجيم ترقص بشغف مع ابنتها لأول مرة ( فيديو )

كشفت الفنانة نادين نجيم عن وجه ابنتها الكبرى ” هافين ” لأول مرة ، وشاركت المتابعين مقطع فيديو قصير يوثق اللحظات العائلية والنشاطات التي يقضونها سوياً في منزل والدتها .

ظهرت نادين في الفيديو وهي ترقص برفقة ابنتها بشغفٍ وحبٍ كبير ، وكأنها طائرٌ فينيقيٌ لا يعرف القيد ولا الأسر ، بينما لاحقتها عيون صغيرتها التي لتعلم الخطوات الراقصة .

وسُمع في خلفية الفيديو صوت والدة النجمة اللبنانية وهي تبدي إعجابها بمهارة ابنتها وقدرتها على إتقان أيّ رقصة مهما صعبت حركاتها وتسارعت خطواتها .

وعلقت نادين نجيم على الفيديو مشيرة إلى أن هذه اللحظات دائماً ما تتكرر أثناء زيارتها وأبناءها إلى منزل والدتها ، ولفتت إلى أن ابنتها هافين تخطو خطاها في الرقص وكتبت : ” فرخ البط عوام ” .