نادين الراسي تكشف عن هوية زوجها المستقبلي ( صورة + فيديو )

أعلنت الفنانة نادين الراسي قبل أيام قليلة خبر خطوبتها بشكلٍ رسمي ، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر إحدى صفحاتها بدت فيها وهي ترتدي خاتم الخطوبة وتمسك يد شابٍ لم تكشف عن هويته .

وأثار الأمر تساؤلاتٍ عدة حول هوية الشاب وإن كان من الوسط الفني أو خارجه ، وإن كان هو نفسه سعيد الحظ الذي تغنت فيه النجمة عبر صفحاتها بكلمات الغزل والحب خلال الأشهر الماضية والذي حافظت على سرية هويته .

ونشرت نادين قبل ساعات قليلة صورة ومقطع فيديو كشفت فيهما عن هوية زوجها المستقبلي وهو مجد دعبول الذي لطالما كتبت أول حرفين من اسمه على منشوراتها الخاصة خلال الفترة الماضية .

وثقت نادين الراسي من خلال الفيديو تواجدهما في منطقة فاريا الجبلية في لبنان ، وبدت في الصورة التي جمعتهما بإطلالة كلاسيكية سوداء حيث لون شغف الحب في نظراتهما المنشور .