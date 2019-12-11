ميس حمدان تُلقن ابنة شقيقتها قواعد الرقص الشرقي ( فيديو )

استعرضت الفنانة ميس حمدان مهاراتها وقدراتها في الرقص الشرقي من خلال مقطع فيديو قصير شاركته عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

أطلت فيه وهي تُدرِّس ابنة شقيقتها مي وصديقاتها أصول الرقص على وقع أنغام أغنية ” كله إلا حبيبي ” للفنان المصري عمرو دياب .

وبدت ميس في المقطع المصور وهي تقود الفتيات الصغيرات داخل منزلها عبر الحركات التي تلقنها لهنَّ على أنغام الأغنية ، وظهرت مرتدية توب أسود قصير كاشف ، نسقته مع سروالٍ قطني ضيق أبرز رشاقتها وليونتها الكبيرة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان بطولة مسلسل ” حواديت الشانزليزيه ” إلى جانب كلٍ من “إياد نصار ، انجي المقدم ، داليا مصطفى ، إدوارد ، وأماني كمال ، فريدة سيف النصر وعمر الشناوي ” ، والعمل من تأليف و كتابة نهى سعيد وأيمن سليم ، وإخراج مرقص عادل .