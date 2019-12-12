ميزة جديدة وغير مسبوقة على تطبيق “جيميل” تعرف عليها

أجرت شركة “غوغل” تحديث جديد على تطبيق “جيميل” يتضمن ميزة جديدة غير مسبوقة.

حيث سيسمح تحديث “جيميل” لأول مرة بإمكانية إرفاق رسائل بريد إلكتروني برسائل أخرى دون حاجة إلى تحميلها أولًا.

ولا يحتاج المستخدم إلا لسحب وإفلات رسالة بريد إلكتروني، عبر تطبيق “جيميل” ويفتح نافذة “إنشاء” فتصبح الرسال جاهزة للارسال.

كما يستطيع المستخدم تحديد أكثر من رسالة إلكترونية، ثم استخدام زر القائمة الثلاثي النقاط، وتحديد “إعادة توجيه كمرفق”.

وبتلك الطريقة يمكن إعادة توجيه أكثر من رسالة مختلفة، في رسالة بريد إلكتروني واحدة، بدلًا من إرسال كل واحدة منها منفصلة.

و تتيح الميزة الجديدة أيضاً إرسال مرفقات وكتابة رسالة تلخيصية للمستلمين.

يشار إلى أن هذه الميزة متاحة من اليوم على جيميل وبحلول عام 2020 ستكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

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