ميريام كلينك تستعرض مهاراتها في الرقص الشرقي ( فيديو )

باتت المغنية اللبنانية ميريام كلينك تستعرض مهاراتها المختلفة في الإغراء بشكلٍ دوريٍ ومتكرر ، وذلك من خلال المنشورات التي تشاركها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

واختارت كلينك أن تظهر هذه المرة بشكلٍ مختلف وجديد حيث أنها نشرت فيديو لها من داخل النادي الرياضي ، ظهرت من خلاله وهي ترقص على وقع أنغام أغنية فيلم ” حلاوة روح ” للفنان المصري حكيم .

وبدت المغنية الاستعراضية في وقت سابق وهي تمارس تمارين الـ SQUAT برفقة مدربها الرياضي الجديد ، حيث أظهرت ليونة عالية و أداءً رشيقاً خلال اتباع خطوات التمرين .

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .