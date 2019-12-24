ميريام كلينك تثير الجدل بعد جلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد الميلاد ( صور + فيديو )

تحرص الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك على الخضوع لجلسة تصوير جريئة في شهر ديسمبر من كل عام ، وتشارك المتابعين على مدى الأيام الأخيرة من الشهر مقاطع فيديو وصور من هذه الجلسة .

واعتمدت كلينك هذا العام الظهور بملابس أنثوية خاصة متعددة القصات والأشكال ، حافظت من خلالها على أسلوبها الخاص في الظهور معتمدة الأقمشة الشفافة الكشافة والموديلات القصيرة المليئة بالإغراء .

وأطِّلت في إحدى الصور بملابس ماما نويل مع تعديلات جذرية على الفستان لناحية الطول وقصة الأكتاف ، ونسقت مع إطلالتها تسريحة ذيل الحصان ومكياج الوجه الكامل .

وذاع صيّت ميريام كلينك منذ انطلاقتها حتى أصبحت أشهر من نارٍ على علم ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .