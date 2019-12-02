ميريام كلينك بـ إطلالة جريئة من غرفة النوم ( صور )

تتجاهل المغنية الاستعراضية ميريام كلينك كل الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها على خلفية إطلالاتها الجريئة ، ولا تكفُ عن استعراض جسدها في جلسات التصوير ومشاركة المتابعين بعضاً من هذه الصور .

ونشرت كلينك قبل ساعات قليلة مجموعة من الصور الجريئة لها عبر حسابها الرسمي على إحدى التطبيقات الاجتماعية ، بدت من خلالها وهي تستلقي على السرير في غرفة نومها ، مرتدية ملابس فاضحة استعرضت من خلالها تفاصيل جسدها وأبرزت رشاقتها العالية .

واعتمدت المغنية اللبنانية في إطلالتها مكياج الوجه الواضح معتمدة على الـ Eye Lashes False، بينما تركت شعرها بشكل منسدل على الأكتاف ، وأرفقت المنشور بتعليق جددت من خلاله عشقها وولائها للون الوردي وكتبت : ” ورديّ … ورديّ … والمزيد من الورديّ ” .

وكانت ميريام كلينك قد بدأت قبل أيامٍ قليلة بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدة إطلالات مختلفة .