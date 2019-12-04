ميريام كلينك بـ مايوه جريء وإطلالة فاضحة ( صورة )

أخبار الفن
ميريام كلينك

اشتهرت المغنية ميريام كلينك بجرأتها الكبيرة في الظهور معتمدة على إطلالات فاضحة مليئة بالإغراء ، مما جعلها محط جدلٍّ بين الجمهور ، الأمر الذي ساهم في اتساعِ شهرتها حتى أصبحت من الأسماء الأكثر تداولاً على موقع البحث غوغل .

وأطلت ميريام قبل ساعات قليلة على المتابعين عبر إحدى صفحاتها بصورة جديدة ، اعتمدت خلالها الظهور بمايوه فاضح كشف عن أجزاء كبيرة من جسدها بشكلٍ مبالغٍ فيه .

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Life is short to be boring ..

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ولاقى منشور الفنانة الاستعراضية تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور المتابع لها حيث أثنى محبوها على إطلالتها ورشاقتها العالية وأشادوا بجمالها .

واتهمت ميريام كلينك من قبل البعض المعارض لظهورها بعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الشرقي ، والاستعراض عن طريق التعريِّ على غرار النجمات العالميات .

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