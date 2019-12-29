ميريام كلينك كشفت عن جسدها بـ إطلالة سوداء فاضحة ( صور )

تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، بدت خلالها بفستان أسود من قماش الشيفون الكاشف ، استعرضت فيه تفاصيل واسعة من جسدها .

وعلقت كلينك على إحدى الصور واصفة نفسها بالمرأة النرجسية ، بينما أشارت في أخرى إلى أن المصورين طلبوا منها طرح اعتماد اللونين الأسود والأبيض للمنشورات إلا أنها رفضت معربة أنها ترى الحياة في الألوان.

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .