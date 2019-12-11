ميريام كلينك تنزع ملابسها أمام الكاميرا .. ( صورة + فيديو )

تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

وتحرص كلينك في منشوراتها على استفزاز الجمهور الذي لطالما أمطرها بالانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما تتجاهله دائماً .

ونشرت ميريام قبل ساعات فيديو من داخل النادي الرياضي ، بدت خلاله وهي تقوم بنزع ملابسها أثناء ممارستها تمارين الـ treadmill .

وكانت ميريام كلينك قد كررت في وقتٍ سابق الظهور بدون ملابس وذلك من خلال صورة جديدة لها ، ، كشفت خلالها عن جسدها العلوي حيث استخدمت يديها لإخفاء ما أمكن منه .

وعلقت عليها متفاخرة بنفسها وكتبت : ” لست من النساء … أنا من بعدي الطوفان … أنا لن أتكرر … أعرف قيمتي … ولدت لأكون جامحة ” .