ميريام كلينك لأول مرة بـ زيِّ المرأة الخارقة ( صورة )

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ميريام كلينك

لا تكفُّ المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن استفزاز الجمهور عبر الصور الفاضحة التي تشاركها وإياهم على صفحاتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت كلينك قبل قليل صورة جريئة لها ، اعتمدت خلالها الظهور بزيِّ المرأة الخارقة ، وذلك من خلال ارتدائها قناعاً كبيراً أخفت فيه معالم وجهها ، ونسقت معه مايوه أسود فاضح كشف عن أجزاء واسعة من جسدها .

وتتعرض المغنية اللبنانية دائماً لموجة من التعليقات السلبية كلما استعرضت جسدها بهذه الطريقة المبتذلة ، ولهذا عمدت لإغلاق خاصية التعليق على الصورة في خطوة غريبة منها ، باعتبار أنها تتجاهل كل الانتقادات التي تطالها وكأنها ليست بشيء .

وكانت ميريام كلينك قد بدأت قبل أيامٍ قليلة بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدة إطلالات مختلفة .

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