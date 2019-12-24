ميريام كلينك تعاتب سانتا كلوز وتتوسله لأجل هذه الهدية ( صور )

كشفت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك عن أمنياتها للعام الجديد ، عبر مجموعة من الصور الحديثة لها التقطت بمناسبة احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية .

أطلت خلالها بملابس أنثوية مليئة بالإغراء ، وهي تتوسط أربع شبان ستروا أجسادهم بطبقاتٍ من قماش الشيفون الأبيض الشفاف ، وفي الخلف منهم شجرة الميلاد المزينة بعناقيد العنب البلاستيكية .

وعلقت متمنية من سانتا كلوز أن يحمل لها في جعبته الشخص المناسب ليكون هديتها لهذا العام وعلقت : ” عزيزي سانتا أرسل لي الشخص المناسب … أنت تعلم ماذا أحب … ولا تستمع لي أبداً … “.

ونشرت صورة أخرى عبر حسابها ، مرفقةً إياها بتعليق ” أحبني … أو … اكرهني ” في إشارة منها إلى أنها لا تهتم إن كانت مكروهة أو محبوبة .

وكتبت ميريام كلينك على منشور آخر ، قائلة : ” مزاج هوليوود … ابتسامة هوليوود … نظرة دمية … أفضل طبيب ” ، وحازت الصور على إعجاب محبيّ المغنية اللبنانية الذين تمنوا لها دوام السعادة .