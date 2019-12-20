ميريام فارس توقف حفلها في السعودية وتستنجد الإسعاف .. ( فيديو )

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ميريام فارس

تكلل حفل الفنانة ميريام فارس الذي أحيته قبل يومين ضمن فعاليات موسم الرياض بالنجاح ، وأتى ذلك بسبب الحضور الجماهيري الكثيف الذي غصت به صالة الاحتفال .

وتَفاعل الحضور اللافت معها خلال غناءها من خلال التصفيق الحار وترديد كلمات أغنياتها التي أشعلت بها ليل السعودية ، ولا سيما عندما قدمت لهم أغنية ” حبيبي سعودي ” بعدما كشفت عن سر الأغنية .

وأوقفت الفنانة اللبنانية الحفل أثناء غنائها بعدما لاحظت اختناق أحد الجماهير حيث نادت مطالبة بالإسعاف بشكلٍ سريع ، وقالت : ” شخص مصاب إسعاف ممكن إسعاف في أحد متضايق بين الجمهور ” .

وأعلنت ميريام فارس عن مفاجأة لجمهورها في المملكة وهو حضورها حفل ميدل بيست الذي سيقام لأول مرة في السعودية ، وأكدت أنها سترتدي خلاله البندانة ( وشاح الرأس ) .

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