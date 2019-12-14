موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على ملعب “الكامب نو” في مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكانت المباراة يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن رابطة الدوري طلبت التأجيل بسبب مخاوف أمنية في كتالونيا.

ويحتل البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد أربعة وثلاثين نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الريال الوصيف.

وفي مارس / آذار كانت آخر مباراة بين الريال والبارسا، حيث فاز النادي الكتالوني بهدف نظيف سجله إيفان راكيتيتش.

اقرأ ايضاً: نجم برشلونة ميسي يتحدث عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد .. وهذا ما يتنظره من النادي الملكي

وتجري المباراة الساعة التاسعة بتوقيت سوريا والعاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر bein sport HD 1، وbein 2 بتعليق عصام الشوالي.

مراسلون – رياضة