سوريا .. موجة صقيع تبدأ اليوم و منخفض جوي جديد بعد يومين

تشهد سوريا استقراراً في درجات الحرارة لمدة يومين وسط توقعات بتأثر البلاد بـ منخفض جوي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وعن طقس اليومين القادمين، نقلت وكالة سانا عن مديرية الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وستسجل الحرارة نهاراً في دمشق و المناطق الداخلية ما بين 13 و 14 درجة ، أما ليلاً تنخفض بشكل كبير لتسجل في دمشق و المناطق الجنوبية خصوصاً و ريف دمشق الغربي و الشمالي درجات حرارة تحت الصفر، وبالتالي تبدأ موجة الصقيع اعتباراً من ليل اليوم.

فيما توقعت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، بدء منخفض جوي مصحوب بتسرب رياح قطبية شديدة البرودة اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/12/2019 .

وسيبدأ المنخفض مع أول ساعات الصباح من الساحل السوري وتدخل بعدها الأمطار إلى دمشق نحو مناطق الداخل السوري بشكل تدريجي.

كما توقعت الصفحة تأثر سوريا منخفض قطبي آخر شديد البرودة مع نهاية الشهر يتخلله ثلوج قد تكون على ارتفاعات منخفضة اليوم.