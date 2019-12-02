منتخب قطر يكتسح الإمارات بنتيجة (2/4) في خليجي 24 .. تألق أكرم عفيفي (هدفين)

نجح منتخب قطر ببلوغ الدور نصف النهائي من خليجي 24، بتغلبه على الإمارات بأربعة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى

وتمكن أكرم عفيف من افتتاح التسجيل لـ”العنابي”، في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول، وبعد 8 دقائق اللاعب نفسه الهدف الثاني لقطر.

لكن منتخب الإمارات قلص الفارق عبر نجمه، علي مبخوت، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ33.

وعاد منتخب قطر للتسجيل عن طريق، حسن الهيدوس، ورد مبخوت بالهدف الثاني للإمارات.

واختتم المنتخب القطري مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع من المباراة، عبر نجمه بوعلام خوخي.

شاهد أيضاً: منتخب قطر يتوج بكأس آسيا 2019 على حساب اليابان (3-1)

ورفعت قطر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني، ليتأهل للدور نصف النهائي رفقة المنتخب العراقي الذي تصدر المجموعة الأولى.

مراسلون – رياضة