منتخب سوريا لكرة القدم يلعب أمام مالي.. ماذا طلب المدرب من اللاعبين قبل المباراة؟

يلعب منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره المالي الأحد الـ8 من كانون الأول/ ديسمبر، ضمن الدورة الدولية الودية في مدينة زهوهاي الصينية.

ويشارك في الدورة الودية كل من، الصين ومالي وطاجيكستان استعدادا للنهائيات الآسيوية.

وأجرى لاعبو المنتخب السوري، حصة تدريبية استشفائية في الملعب التدريبي ضمن المجمع الرياضي الذي يستضيف مباريات البطولة.

وأكد مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم، أهمية هذه البطولة الدولية لكونها تمثل بروفة حقيقية للنهائيات الآسيوية.

وطالب الحكيم، اللاعبين ببذل كل جهد ممكن للمنافسة على لقب البطولة من أجل الدخول إلى النهائيات بعقلية الانتصار.

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ويلعب المنتخب السوري أمام قطر في المجموعة الثانية، ضمن نهائيات آسيا التي ستقام في تايلند في التاسع من شهر كانون الثاني القادم.

مراسلون -رياضة