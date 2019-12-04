منتخب سوريا إلى الصين استعداداً للنهائيات الآسيوية.. وماذا قال المدرب عن دورة الصين؟

غادر منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم، إلى الصين للمشاركة بدورة الصين الدولية الودية استعدادا للنهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلند يوم الثامن من الشهر القادم.

وسيلتقي المنتخب السوري نظيره المالي في الثامن من الشهر الحالي، والصين في الحادي عشر من الشهر نفسه.

بينما سيواجه “نسور قاسيون” منتخب طاجيكستان، في الرابع عشر من الشهر الحالي عند الساعة التاسعة صباحا.

وأكد المدير الفني للمنتخب أيمن الحكيم أن المشاركة بالدورة الدولية في الصين ستكون مفيدة استعدادا للنهائيات الآسيوية.

وأضاف “نحن متفائلون في تقديم مستوى جيد ونتائج تلبي طموح الجمهور السوري”.

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في الدورة كلا من فارس أرناؤوط ويوسف الحموي وأنس العاجي وعبد الرحمن بركات.

يزن عرابي وعبد الهادي شلحة ومحمد الحلاق ومحمد كامل كواية ويوسف محمد وزيد غرير وصبحي شوفان ومصطفى سفراني.

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نبيل كورو وخليل ابراهيم والليث علي وخالد كردغلي وكامل حميشة وزكريا حنان ومحمد ريحانية وسيمون أمين.

مراسلون – رياضة