مليونير ألماني يطلب 10 أشخاص ليسكنوا معه في قصره

طلب مليونير ألماني 10 أشخاص يعيشوا معه في مزرعته الضخمة التي وصفها بـ “الجنة” في نيوزيلندا.

حيث نشر مليونير يدعى كارل ريبين، إعلاناً يطلب فيه 10 أشخاص يشاركونه العيش في مزرعة ساحرة الجمال، التي تقع على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وتبلغ قيمتها 5.6 مليون دولار، وتتميز باسطبلات للخيل وإطلالة رائعة على البحر.

وجاء في الإعلان الذي نشره ضمن الصحف المحلية عن رغبته في الحصول على 10 أصدقاء لمشاركته حلم العيش في منزله، ويمكن أن يعيش شخصان في كل منزل في العقار، وأن يتناولا الطعام والمشروبات مع الآخرين في العقار، فإذا كنت مهتما بعيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المُسليين، فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك، يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو ركوب القوارب أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة”.

كما أشار ريبين إلى أنه بإمكان البالغين الذين تصل أعمارهم حتى 70 عاما التقدم للحصول على منزل في العقار، كما أنهم مدعوون لإحضار خيولهم.

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