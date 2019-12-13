نجم باب الحارة مصطفى الخاني في حضرة الكبار وشعور لا يوصف ( صورة )

التقى نجم ” باب الحارة ” مصطفى الخاني أستاذه القدير الفنان بسام لطفي ، ونشر عبر إحدى صفحاته الرسمية صورة جمعتهما استذكر من خلالها كرم ودعم الممثل القديم له أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية .
وكتب عليها مسترسلاً : ” مع العم الغالي والأستاذ الكبير بسام لطفي … أذكر في عام 1997 عندما كنا طلاباً في السنة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحية … وكان معنا ابنه إياس … دعانا في شهر رمضان للإفطار في منزله كعادته كل عام عندما كنا طلاباً … ”
وتابع : ” يومها شاهدنا على التلفاز بعد الإفطار مسلسل بنت الضرة … كانت أول مرة أشاهد ممثل بجانبي وفي نفس الوقت أمامي في التلفاز … كان شعوراً لا يوصف … إلى اليوم كلما أقف إلى جانبه أتذكر تلك اللحظة … وأعلم أنني في حضرة الكبار ” .
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مع العم الغالي و الاستاذ الكبير بسام لطفي ، أذكر في عام 1997 عندما كنا طلابا في السنة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان حينها يدرس معنا ابنه إياس ، دعانا في شهر رمضان للإفطار في منزله ( كعادته كل عام حين كنا طلابا ) يومها بعد الإفطار شاهدنا على التلفزيون مسلسل ( بنت الضرة ) و حضرنا الحلقة مع الاستاذ بسام في منزله ، كانت أول مرة بالنسبة لي أشاهد ممثل بجانبي وفي نفس الوقت أمامي في التلفاز … كان شعورا لا يوصف ، لا يمكن أن أنساه ، الى اليوم كلما أقف جانبه اتذكر تلك اللحظة وأعلم أنني في حضرة الكبار … طبعاً الاستاذ بسام لطفي ، أحد اوائل المؤسسين للتلفزيون السوري فقد شارك في أول عمل تلفزيوني سوري عام 1960 وهو تمثيلية ( الغريب ) , وشارك في أول مسرحية للمسرح القومي السوري ، وأول فيلم سينمائي لمؤسسة السينما السورية ، والإذاعة السورية ، أطال الله في عمره وإبداعه . #في_حضرة_الكبار #بسام_لطفي #تاريخ #ذاكرة #المؤسسين #التلفزيون_السوري #مصطفى_الخاني #Mustafa_Alkhani
وتنافس الفنان مصطفى الخاني خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .
يذكر أن النجم مصفطى الخاني اشتهر بشخصية النمس في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة