نجم باب الحارة مصطفى الخاني في حضرة الكبار وشعور لا يوصف ( صورة )

التقى نجم ” باب الحارة ” مصطفى الخاني أستاذه القدير الفنان بسام لطفي ، ونشر عبر إحدى صفحاته الرسمية صورة جمعتهما استذكر من خلالها كرم ودعم الممثل القديم له أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية .

وكتب عليها مسترسلاً : ” مع العم الغالي والأستاذ الكبير بسام لطفي … أذكر في عام 1997 عندما كنا طلاباً في السنة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحية … وكان معنا ابنه إياس … دعانا في شهر رمضان للإفطار في منزله كعادته كل عام عندما كنا طلاباً … ”

وتابع : ” يومها شاهدنا على التلفاز بعد الإفطار مسلسل بنت الضرة … كانت أول مرة أشاهد ممثل بجانبي وفي نفس الوقت أمامي في التلفاز … كان شعوراً لا يوصف … إلى اليوم كلما أقف إلى جانبه أتذكر تلك اللحظة … وأعلم أنني في حضرة الكبار ” .

وتنافس الفنان مصطفى الخاني خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .

يذكر أن النجم مصفطى الخاني اشتهر بشخصية النمس في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة