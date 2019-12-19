مصطفى الخاني يُفجع بـ وفاة أغلى الناس ( صورة )

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مصطفى الخاني

فُجع نجم مسلسل ” باب الحارة ” الفنان مصطفى الخاني بوفاة عمه غازي الخاني ، ونشر صورة للراحل عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي نعاه فيها بكلمات مقتضبة تعبر عن حزنه الكبير وهولِّ الفاجعة .

وكتب على الصورة قائلاً : ” إن العين لتدمع … وإن القلب ليخشع … وإنا على فراقك لـ محزونون ” ، ونعاه عبر تعليق أرفقه بالمنشور بـ ” العم الغالي غازي الخاني ألف رحمة لروحك ” .

واكتفى الفنان السوري الشهير باسم ” النمس ” بالصورة وإعلان وفاة عمه ، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة والتشييع ومكان العزاء .

وكان الفنان مصطفى الخاني  تنافس خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .

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