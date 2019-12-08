مشادة كلامية بين لاعب برشلونة ليونيل ميسي ومدرب مايوركا.. تعرف على الحوار بين الاثنين

شهدت مباراة برشلونة وريال مايوركا، لقطة مثيرة بين ليونيل ميسي ومدرب النادي المنافس فيسنتي مورينو، خلال بطولة الدوري الإسباني.

وقال مورينو عقب المباراة: “هو يصنع التاريخ بطبيعة الحال، كان هناك حديث بسيط بيني وبينه، لم تكن هناك أي مشكلة”.

وأضاف: “برشلونة كان أفضل النتيجة لم تمنحنا أي نقطة، ندرك صعوبة المباراة، وأن تأتي إلى هنا وتلعب، كنا ندرك ذلك جيدا”.

شاهد أيضاً: هدف خرافي من نجم برشلونة ليونيل ميسي في شباك مايوركا

بينما أشار برنامج “الشيرينجيتو” إلى أن الأمر كان عبارة عن مشادة بين الاثنين، بعد خطأ حصل منتصف الملعب لصالح برشلونة.

وأحرز ميسي 3 أهداف خلال المباراة، برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

مراسلون – رياضة