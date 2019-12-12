مدعياً أنها هي من طلبت منه.. لاجئ سوري يغتصب فتاة ألمانية مرتين

أقدم لاجئ سوري في ألمانيا على اغتصاب فتاة ألمانية مرتين ثم هرب خارج المدينة التي ارتكب فيها فعلته.

وذكرت صحفية “متل دوتشه” الألمانية أن لاجئ سوري يبلغ من العمر (27) عاماً، قام باغتصاب فتاة تبلغ من العمر (23) عاماً ، مرتين في مدنية ناومبورغ التابعة لمقاطعة “زاكسن انهالت” في شهر نيسان الماضي .

وروت الفتاة للمحكمة أن السوري قام بالاعتداء عليها بعد أن غابت عن الوعي بسبب تناول كميات كبيرة من الكحول في نادي ليلي حيث شاهدته هناك ، واستفرد بها بعد مغادرة الجميع للمكان.

حيث عاد الشاب السوري للنادي بين الساعة 5 والساعة 6 فجراً وقام بالاعتداء على الفتاة مرتين ثم ترك الباب مفتوحا وخرج.

ودفاعاً عن نفسه ، قال اللاجئ السوري إن الفتاة هي من دعته لممارسة العلاقة وتفاجأ عندما قدمت شكوى ضده فغادر المدينة.

واعتبر القاضي أن الشاب السوري مذنب ويتلاعب بالحقيقة والشهود ، فيما طلبت الفتاة عدم مواجهته بسبب خوفها منه .

وشهدت عدة مدن ألمانية حوادث مشابهة ، كان آخرها قيام مجموعة أشخاص بينهم اثنين سوريين بتخدير واغتصاب طفلتين في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية الشهر الماضي.