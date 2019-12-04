مدرب ريال مدريد زيدان يرفض التصويت لنجمه البرازيلي في جائزة أفضل لاعب ويصوت لنجم دورتموند

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة الأصوات التي شاركت في اختيارات جائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2019، ومن بينهم صوت مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وبحسب ما كشفته الصحيفة فإن زيدان اختار نجم بوروسيا دورتموند غادون سانشو، كأفضل لاعب شاب “ريموند كوبا”.

ووضع زيدان في المرتبة الثانية لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم البرتغالي جواو فيليكس في المركز الثالث.

ونال لاعب يوفنتوس ماتياس دي ليخت، جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2019، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”.

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واستبعد زين الدين زيدان، لاعبه فينيسيوس جونيور من حساباته هذا الموسم، رغم تقديم البرازيلي قدم مستويات جيدة.

مراسلون – رياضة