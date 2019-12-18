محافظة دمشق رداً على الانتقادات الموجهة للمقاعد المضاءة في ساحة الأمويين: سنزيلها

عقب الانتقادات الواسعة التي وجهها عدد من الناشطين لموضوع تزيين ساحة الامويين وسط العاصمة دمشق ، وخاصة المقاعد المضاءة، أكد مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشـق بأن تلك الزينة مؤقتة.

وفي تصريح أدلى به خلال برنامج “نبض العاصمة” على إذاعة “شام اف ام”، اعتبر مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق ، أن من انتقد استهلاك زينة الميلاد للكهرباء ، عليه أن يتحدث عن الاستجرار غير المشروع للكهرباء أولاً.

ورداً على الانتقادات التي وجهت للمقاعد المضاءة التي وضعت في حديقة ساحة الأمويين، أكد المصدر أنها “مؤقتة” وسيتم إزالتها بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٠ ، داعياً من يتحدث عن أفكار أجمل وأبسط ضمن الإمكانات بتقديم أفكاره.

كما دعا خلال حديثه، من ينتقد الزينة في ساحة الأمويين بمعاينة فرح الناس بها على أرض الواقع أولاً ، مضيفاً أنه “لا يمكن إرضاء ذوق ٢٣ مليون سوري من خلال زينة الميلاد”.

وأشار مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق إلى أنه لا دلالة معينة لأشكال الزينة في ساحة الأمويين، هي أعمدة إنارة فقط، والهدف منها زرع الفرحة في قلوب الناس فقط.

وفي وقت سابق، أكد مدير عام نقل الطاقة الكهربائية أن الطاقة التي تستهلكها زينة الميلاد المنتشرة في الشوارع مجتمعةً ، تعادل الطاقة الكهربائية المستخدمة لإضاءة منزل واحد.

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