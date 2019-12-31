مجرور الصرف الصحي كشفه.. “مختار” في حماة يخبئ بمنزله الغاز المنزلي والمازوت

ضبطت دوريات من حماية المستهلك في حماة ، كميات كبيرة من الغاز المنزلي والمازوت وعدد من البطاقات الذكية ، في منزل أحد المخاتير.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن مدير التجارة الداخلية في حماة ، زياد كوسا ، أنه بعد التحري والمتابعة الدقيقة ، ضبطت دوريات التموين في منزلين كمية كبيرة من الغاز المنزلي والمازوت ، المنزل الأول لأحد المخاتير وعثر فيه على 5 براميل كبيرة من المازوت تتسع لـ ١٢٠٠ لتر، والمنزل الثاني لوالده.

كما عثرت دوريات التموين في مستودع ملحق بالمنزل نفسه على ٢٥ أسطوانة غاز منزلي معبأة و ٢٠٠ أسطوانة فارغة .

ولفت كوسا إلى أنه قبل دخول الدوريات للمنزل المذكور ، حاول أحد قاطنيه التخلص من الكميات الموجودة من الوقود بمجرور للصرف الصحي ما أدى لانفجاره .

وأضاف كوسا ، أن الانفجار تسبب باشتعال النيران ما استدعى طلب الإطفاء لإخماد الحريق .

وعثرت دوريات حماية المستهلك أيضاً على كمية من البطاقات الذكية في منزل الشخص المخالف وتمت مصادرتها إلى جانب كميات الوقود التي عثر عليها، فضلاً عن تشميع المستودع بالشمع الأحمر وتسليم المخالفين للأمن الجنائي لاستكمال التحقيق.

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