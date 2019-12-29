مايا دياب وابنتها الوحيدة بـ صورة غريبة و غير متوقعة

صدمت الفنانة مايا دياب المتابعين إثر نشرها صورة غريبة لها برفقة ابنتها الوحيدة ، ظهرتا خلالها وقد تنكرتا بأسلوب مبالغ فيه من وحي أجواء الهالوين ، الأمر الذي لفت أنظار الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأطلت النجمة اللبنانية وطفلتها بعدما رسمتا على وجهيهما قناعين شبيهين للهيكل العظمي مع إضافة بعض الزينة الملونة على الإطلالة كأحمر الشفاه والأزهار القماشية .

واستغرب عدد كبير من المتابعين ظهور دياب وابنتها بهذا الشكل ، وتساءلوا عن السر وراء اعتمادهما هذا اللوك الجديد وخاصة في هذا التوقيت من العام .

وتعرضت مايا دياب في وقتٍ سابق لسيّلٍ من الانتقادات اللاذعة ، عُقبَّ انتشار مقطع فيديو لها من داخل أحد المقاهي في الرياض ، ظهرت فيه وهي ترقص وتتمايل على وقع أنغام وموسيقى أغنية الفنان الشعبي المصري سعد الصغير .