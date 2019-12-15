ماذا قال نجم الهلال السعودي عمر خريبين بعد الفوز على الترجي في كأس العالم للأندية .. وماذا وعد؟

تغلب الهلال السعودي بقيادة نجمه عمر خريبين على الترجي التونسي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وبهذا الفوز نجح الهلال بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيلتقي مع فلامنغو البرازيلي.

وبعد المباراة وعد خربين بتقديم مستوى جيد أمام فلامنغو، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء المقبل.

وقال النجم السوري: “في مثل هذه المباريات الكبيرة، وفي بطولة بحجم كأس العالم للأندية، الفوز أهم من الأداء والمستوى الفني، لأن الفريق الذي يخسر يودع المسابقة مباشرة”.

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وأضاف: “مباراة الترجي لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها انتهت الآن وأصبحت من الماضي”.

وختم حديثه بالقول: “سنركز على المواجهة المقبلة مع فلامنجو، وسنحاول فيها أن نكون عند حسن الظن، ففريقنا بطل آسيا”.

مراسلون – رياضة