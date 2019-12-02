ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية .. أين حلّ محمد صلاح ورياض محرز ورونالدو؟

حقق نجم برشلونة ليونيل ميسي الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقاً على منافسه كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.

وحصل ميسي على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة “فرانس فوتبول” المانحة للجائزة.

وسلم نجم ريال مدريد لوكا مودريتش حامل الكرة الذهبية 2019، الجائزة إلى النجم الأرجنتين ميسي.

وحل فان دايك نجم ليفربول ثانياً، ورونالدو مهاجم يوفنتوس في المركز الثالث، بينما جاء السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول رابعا.

وضمت قائمة الثلاثين لاعباً، لاعبين عربيين اثنين، هما المصري محمد صلاح ورياضة محرز.

وبحسب “فرانس فوتبول”، فقد حلّ صلاح لاعب ليفربول في المركز الخامس، بينما جاء الجزائري محرز لاعب مانشستر سيتي عاشرا.

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وغلب كل من صلاح ومحرز عن حضور حفل التتويج بالجائزة، في العاصمة الفرنسية باريس.

مراسلون – رياضة