ليليا الأطرش تعايد الجمهور بحلول العام الجديد بـ جلسة تصوير كلاسيكية ( صور )

اختارت الفنانة ليليا الأطرش أن تختم العام الجاري بجلسة تصوير جديدة ، اعتمدت الظهور فيها بإطلالة كلاسيكية راقية تحاكي أنوثتها العالية وتبرز رشاقتها على الرغم من اكتسابها بعض الوزن الزائد .

وشاركت النجمة السورية مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، أطلت بهم مرتدية بلوز حريري من اللون العاجي ونسقت معه تنورة باللون الكحلي ، واستكملت إطلالتها بحذاءٍ وردي ذو كعب عالٍ .

وسرحت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف ، فيما ظهرت بمكياج الوجه الكامل بتدرجات الألوان الترابية ، وأكملت ظهورها ببعض الحليِّ والمجوهرات العصرية .

يذكر أن الفنانة ليليا الأطرش تنافست خلال موسم الدراما الرمضانية 2019 عبر عدة أعمال وهي مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” حيث جسدت دور الفتاة عطر ، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي ” حركات بنات ” بدور سارة ، أما في مسلسل ” وهم ” فأدت دور زينب .