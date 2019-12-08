لويس سواريز مهاجم برشلونة يسجل هدف عالمي بالكعب في شباك مايوركا (فيديو)

سحق برشلونة ضيفه ريال مايوركا بخمسة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل هدف عالمي من النجم الأوروغوياني لويس سواريز، في شباك مايوركا في الدقيقة الـ43.

وجاء هدف سواريز عن طريق الكعب، وذلك بعد عدة تمريرات من قبل لاعبي النادي الكتالوني، لينتهي المطاف بالكرة في شباك مايوركا.

وقال سواريز لصحيفة “ماركا”: “هدفي؟ إنه الأفضل في مسيرتي، كانت لدي زاوية صغيرة للتسديد”.

وأضاف “لذلك قررت التصويب بالكعب بهذه الطريقة، حيث منحت حارس المرمى خيارات أقل ليتصدى للكرة”.

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كما أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف “هاتريك”، والفرنسي أنطوان غريزمان هدف، فيما سجل لريال مايوركا آنتي بوديمير.

مراسلون – رياضة