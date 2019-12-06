لهذا السبب … طائرة ركاب تحلق 11 ساعة ثم تعود من حيث أتت !

حلقت طائرة ركاب تابعة للخطوط الهولندية لمدة 11 ساعة متواصلة خلال يوم واحد في أطول رحلة بالعالم.

وأفادت صحيفة “اندبندنت” البريطانية بأن ركاب طائرة هولندية سافروا على متن الطائرة لمدة 11 ساعة متواصلة.

و ذكرت الصحيفة بأن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار أمستردام باتجاه مكسيكو سيتي، لكن بعد أن حلقت لمدة 5 ساعات ونصف الساعة، اتخذ قرار بالعودة إلى العاصمة الهولندية.

حيث استغرقت العودة إلى مطار الإقلاع، المدة نفسها، مما يجعلها واحدة من أطول رحلات العالم التي تنتهي حيث بدأت.

فيما كشفت الشركة عن سبب العودة، بأن بركان بوبوكاتبتبيل القريب من العاصمة المكسيكية كان في حالة ثوران، وهو ما يعني صعوبة التحليق في الأجواء هناك.

وهبطت الطائرة بأمان ، فيما سيتم تعويض الركاب وحجز رحلة بديل لهم.

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