لمن صوت الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية ؟

توج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، فيمل حل لاعب ليفربول محمد صلاح في المركز الخامس.

وكشفت صحيفة “ميرور البريطانية عن أصوات الصحفيين العرب المشاركين، في اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية .

وجاء التصويت على النحو التالي: الجزائر (صحيفة الوطن): ساديو ماني – ميسي – محرز – فان دايك – أغويرو.

السعودية (صحيفة اليوم): رونالدو – ميسي – برناردو سيلفا – محرز – صلاح.

البحرين (BTV سبورت): فان دايك – رونالدو – ميسي – صلاح – ماني.

مصر (الأهرام ويكلي): صلاح – ماني – رونالدو – ميسي – فان دايك.

الإمارات (قناة إم بي سي دبي): رونالدو – محرز – صلاح – مبابي – ليفاندوفسكي.

العراق: فان دايك – ماني – صلاح – ميسي – رونالدو.

الأردن (قناة رؤيا): فان دايك – ميسي – رونالدو – صلاح – مبابي.

الكويت (صحيفة الوطن): ميسي – رونالدو – فان دايك – ماني – مبابي.

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ليبيا (ليبيا أوبزرفر): ميسي – رونالدو – ماني – أغويرو – هازارد.

مراسلون – رياضة