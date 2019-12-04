لمرضى ضغط الدم .. احذروا تناول المخللات وخاصة المالحة

يعتبر ارتفاع ضغط الدم مؤشر خطير يهدد صحة الإنسان نتيجة ازدياد احتمال الإصابة بالجلطات والصداع ومشاكل القلب المتعددة.

و مشكلة ارتفاع الضغط حالة تواجه الكثيرين ويصعب التعامل معها، خصوصاً أن البعض يخطئ بتناول أطعمة ترفع الضغط، إضافة الى فقدان القدرة على التحكم بمستوى الضغط الطبيعي في جسم الإنسان.

المخللات و ضغط الدم

إذا كنت ممن يعاني من ارتفاع في الضغط ، من الضروري تجنب تناول المخللات للأسباب الصحية التالية:

– تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الملح والخل والحامض الذي يساهم في حفظها ، الأمر الذي يسبب مشاكل صحية خطيرة لمن يعاني من أمراض الضغط والقلب والكلى وغيرها.

– إن ملح الصوديوم الموجود في المخلل يزيد من احتفاظ الجسم بالماء، ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم بسبب زيادة المحتوى الكلي للجسم من السوائل، ويسبب ذلك مزيداً من الضغط على العروق ليرتفع ضغطها.

– تأثير المخللات سلبي على مرضى ارتفاع ضغط الدم كونها تحتوي على أملاح زائدة ، الأمر الذي يجبر المريض عند تناولها إلى شرب كميات كبيرة من السوائل ما يؤثر سلباً على ضغط الدم في الجسم.

ملح المخلل يرفع ضغط الدم :

– من الملاحظ ان المخللات تكون مالحة أكثر من اللازم ، كما ان بعضها لا يكون مخزناً في ظروف صحية ملائمة حيث تحتوي على عدد كبير من الفطريات ما يساعد في تكاثر البكتيريا فيها.

ويؤثر ذلك على جسم الإنسان من عدة نواحي ، لا سيما ارتفاع الضغط بشكل ملحوظ، الاصابة بالتهابات المعدة المزمنة والقرحة أو الورم الليمفاوي الخبيث.

مخاطر المخللات الصحية الأخرى

هناك مخاطر صحية كثيرة تحدث نتيجة الإفراط في تناول المخللات، ومن أبرز الأعراض نذكر:

– إن تناول المخللات يساهم في الاصابة بالتهاب القولون ومن أعراضه المرضية الإصابة بالإسهال والغازات وآلام في البطن والتقيؤ والارهاق والصداع.

– الاصابة بالبواسير وازدياد آلام البطن والغازات.

– مخاطر المخللات تزيد بشكل ملحوظ في حال شرائها جاهزة حيث يضاف إليها ألوان ضارة ومواد أخرى مثل الشطة والفلفل التي تعدّ ضارة لأنها تتسبب في حدوث التهابات شديدة في المعدة.