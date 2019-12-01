لاعبو منتخب إيطاليا بالزي العربي في السعودية قبل مباراة ياسر القحطاني (فيديو)

وصل لاعبا منتخب إيطاليا فرانشيسكو توتي، وبيرلو إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني.

وتجري مباراة استعراضية بين نادي الهلال السعودي، وفريق Y20 الخاص بياسر القحطاني والمطعم بعدد من النجوم العالميين.

وسيقام مهرجان اعتزال القحطاني تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، برئاسة تركي آل الشيخ.

وارتدى فرانشيسكو توتي وبيرلو، الزي الخليجي على هامش وجودهما، في الرياض.

ومن النجوم المشاركين في المباراة: أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد سابقاً.

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بالإضافة إلى مشاركة كل من الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق، وفرانشيسكو توتي أسطورة روما.

مراسلون – رياضة

مقطع من كواليس لجلسة تصوير للملك توتي بالزي السعودي وبيرلو كذلك pic.twitter.com/CKLkmXCmA3 — Colt (@Calt04) December 1, 2019