لاجئ سوري يسرق سيارة بداخلها طفلين ووالدهما في ألمانيا!

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ سوري أقدم على سرقة سيارة بداخلها طفلين ووالدهما ، تحت تهديد السلاح .

وبحسب ما أفادت به صحفية “بيلد” الألمانية، فإن لاجئ سوري يبلغ من العمر 23 عام، أقدم على سرقة سيارة كان بداخلها طفلان (4 و 7) أعوام مع والدهما (43 عاما) في مدينة كريفيلد التابعة لمقاطعة شمال الراين وستفاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئ السوري يعاني من مشاكل نفسية وهو يمكث في المشفى لتلقي العلاج ، لكنه هرب يوم الثلاثاء بعد أن هدد العاملين في المشفى بالسكين .

وتمكن السوري من سرقة السيارة بعد تهديد صاحبها وأطفاله بالسلاح ، حتى أن الأب طلب من السارق السماح للأطفال بوضع حزمة الأمان على الأقل، لكنه رفض.

وقاد السارق السيارة لمسافة قصيرة وحطم عدد من الحواجز في طريقه إلا أن الشرطة تمكنت من محاصرته وإجباره على التوقف ، مبينة أنه لا إصابات تذكر.

وأعادت الشرطة الألمانية المريض إلى المشفى وبدأت التحقيق بطريقة هربه .

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