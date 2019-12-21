لأول مرة.. العلماء يحددون الفترة التي ظهر فيها أول البشر على كوكب الارض

استطاع العلماء تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها البشر لأول مرة على كوكب الارض .

حيث نشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريراً حول الاكتشاف العلمي الذي توصل له العلماء، بحساب عمر أول إنسان ظهر على كوكب الارض .

وبحسب الوكالة فقد تم العثور على شظايا الجمجمة المتحجرة وعظام أخرى لـ”الإنسان المنتصب” في جزيرة جاوة الإندونيسية.

فيما أكدت مجلة “نيتشر” العلمية بأن أن “أول البشر” عاش على كوكب الارض في الحقبة قبل 108 ألف و117 ألف عام.

كما حددت الدراسة أن “الإنسان المنتصب” خرج من قارة أفريقيا، قبل أن ينتقل ويذهب إلى آسيا وأوروبا، قبل وصوله إلى جزيرة جاوة قبل 1.5 مليون عام.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن “الإنسان المنتصب” مات قبل 35 ألف عام على الأقل من ظهور أول إنسان على شكلنا الحالي.

و رحجت الدراسة بأن الإنسان صاحب البقايا التي تم العثور عليها، تم محاصرته في جزيرة جاوة، بسبب تغير المناخ، حيث تحولت بيئة المنطقة من غابات مفتوحة إلى غابة مطيرة، والتي ظلت لفترة طويلة في كوكب الأرض.

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