كندة علوش تحتفل بذكرى ميلاد زوجها عمرو يوسف ( صور )

هنأت الفنانة كندة علوش زوجها النجم المصري عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده التاسع والثلاثين ، ونشرت مجموعة من الصور الحديثة لهم عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

وعايدته بكلمات مقتضبة مليئة بالحب والأمنيات الطيبة ، وكتبت : ” كل سنة وأنت كل حاجة حلوة في حياتي … وكل سنة وأنت محقق كل الي بـ تحلم به ” .

ورد الفنان المصري على معايدة زوجته بغزلٍ راقٍ بسيط ، وعلق : ” وأنت طيبة وحلوة وزيّ العسل دائماً … يا رب يا حبيبتي ” .

يشار إلى أن الممثلة السورية كندة علوش تزوجت من زميلها الفنان عمرو يوسف في العام 2016 بعد علاقة حب استمرت عدة أشهر ، وأثمر زواجهما عن إنجاب طفلتهما الأولى (حياة ) .