كندة حنا تحتفل بـ عيد الميلاد بـ رفقة عائلتها ( صور )

احتفلت النجمة كندة حنا بعيد الميلاد داخل منزلها برفقة زوجها وأبنائها ، ونشرت عبر حسابها في INSTAGRAM مجموعة من الصور التي التقطت لهم بهذه المناسبة .

أطلت في بعض المنشورات بصحبة ابنتيها التوأم ، وعلقت قائلة : ” عيد الميلاد لا يعني الهدايا تحت الشجرة … عيد الميلاد يعني الأشخاص الذين يحيطون الشجرة … ” .

وبدت في البعض الآخر مع زوجها المخرج ناجي طعمي وأبنائهما جميعاً ، وكتبت : ” أفضل هدية في عيد الميلاد … أن تصنع الذكريات … ” .

يذكر أن الفنانة كندة حنا لم تعلن عن أي مشاريع درامية لموسم 2020 حتى الآن ، فيما غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب التزامها بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي ” ممالك النار ” الذي بدأ عرضه قبل أيام بشكل حصري على قناة نت فليكس .