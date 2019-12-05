قمر تستعرض جسدها بإطلالة فاضحة من الشبك ( صورة )

أثارت المغنية اللبنانية قمر استياء الجمهور ، عقب نشرها صورة فاضحة لها عبر إحدى صفحاتها ، كشفت فيها عن جسدها بشكلٍ مبالغٍ فيه وبطريقة لم نعتّدها منها في السابق .

ظهرت الفنانة فيها مرتدية فستاناً طويلاً من الشبك مع قطعتين من القماش الملون من الأعلى ، والتي أخفت فيهما قلة قليلة من تفاصيلها ، بينما استخدمت يدها بطريقة مبتذلة لتغطي ما أمكن من الجزء السفلي من جسدها .

وتعرضت على إثرها لانتقادا لاذعة من قبل المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم الكبير من إطلالتها معتبرين أنها بدأت تخطئ في حق نفسها كونها أماً وحيدة عازبة ويجب عليها ألا تنجر لمثل هذه الأمور وعدم الترخيص بنفسها .

ويبدو أن حرب الردود والاتهامات التي دارت بين قمر والصاعدة أنجي خوري قبل فترة وجيزة ، أثرت على سلوك الفنانة اللبنانية التي لطالما اشتهرت بجمالها وإطلالتها الأنثوية الجريئة البعيدة عن العُرّي وهو ما يظهر في منشوراتها الأخيرة التي تشاركها مع المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي .