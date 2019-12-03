قمر رأساً على عقب في أحدث ظهور لها ( فيديو + صور )

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قمر

تُعتبر الفنانة اللبنانية قمر من أكثر النجمات نشاطاً على منصات التواصل الاجتماعي ،  حيث أنها تحرص دائماً على مشاركة الجمهور المتابع لها بشكلٍ دوريٍّ وأحياناً يوميّ بصورٍ ومقاطع فيديو من أجواء نشاطاتها الحياتية والعملية .

ونشرت قمر قبل ساعاتٍ مجموعة من المنشورات التي تراوحت بين الصور والمقاطع المصورة ، استعرضت خلالها إطلالتها الجريئة التي اعتمدتها في أحدث جلسة تصويرٍ خضعت لها .

وأطلت مرتدية توب قصير كاشف من قماش المخمل الزيتي الشتوي ، نسقته مع سروال أسود اللون ضيق أبرزت من خلاله رشاقتها وأنوثتها .

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#amar

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واعتمدت الفنانة الشابة في ظهورها مجموعة من الوضعيات الجريئة حيث ظهرت وهي مستلقية رأساً على عقب ، بينما أطلت في أخرى وهي تحمل كأساً من النبيذ وتداعب قطة صغيرة وضعتها في حجرها .

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#amar #love #life 😋💕

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ولاقت المنشورات تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ قمر الذين أشادوا بجمالها وأثنوا على إطلالتها ، بينما تساءل البعض عن سر رشاقتها وتألقها الدائم .

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