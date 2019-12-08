قمر ترد على منتقديِّ جرأتها بـ صور جديدة وفيديو مستفز

يبدو أن حرب التصريحات و المهاترات التي خاضتها الفنانة قمر خلال الأشهر القليلة الماضية مع الصاعدة انجي خوري ، شكلّت ضغطاً نفسياً كبيراً عليها .

وهو ما يتجلّى في الصور التي تحرص على مشاركتها عبر صفحاتها والتي تنشرها على دفعات وبفارقٍ زمنيٍّ يتعدى الساعات ، والتي ترفقها برسائل قوية مبطنة .

تحرص فيها على الظهور بمظهر المرأة القوية المحاربة التي لا تهاب المصاعب ولا تخاف المِحَنّ ، إلا أن الفنانة اللبنانية التي لطالما اشتهرت بجمالها وإطلالتها الأنثوية الجريئة البعيدة عن العُرّي ، أصبحت تُخطئ بحق نفسها .

وباتت تستعرض جسدها بأسلوب مبالغ فيه كونها ليست بعارضة أزياء يقوم عملها على العرض والترويج ، ولا حتى فاشينيستا تحاول شقَّ طريقها في عالم الموضة .

مما عرضها في الآونة الأخيرة لموجة من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم الكبير من إطلالاتها معتبرين أنها بدأت تخطئ في حق نفسها كونها أماً وحيدة عازبة ويجب عليها ألا تنجر لمثل هذه الأمور وعدم الترخيص بنفسها .

مما استدعى من قمر رداً صريحاً ومباشراً قالت فيه أنها إنسانة حرة ولها استقلاليتها ، وأنها لا تخطو خطى الغرب وإنما لا ترى فرقاً بين المجتمعين وطالبت المتابعين باحترام خصوصيتها .