قمر ترد على اتهام انجي خوري بـ دعوى قضائية جديدة

يبدو أن حرب الردود والاتهامات لم ولن تنتهي بين الفنانة قمر والصاعدة انجي خوري ، ففي كل يوم جديد تضج صفحات النجمتين بالمنشورات الكيدية التي يتراشقون بها مرتدينّ ثوبَّ القوة واللامبالاة .

وكان آخر اتهامات نجوى خليق الله المشهورة باسم انجي للفنانة اللبنانية هو السرقة ، حيث وجهت لها البارحة اتهاماً واضحاً بتكليف أحد قراصنة الانترنت السعوديين بالاستيلاء على حسابها الرسمي في INSTAGRAM .

وهو ما لم يستطع القيام به بسبب إجراءات الحماية التي حصنت من خلالها الحساب تحت إشراف مهندس معلوماتية مختص في هذه الأمور .

وأكد موقع الفن عن مصدر مقرب من النجمة قمر أن هذه الاتهامات باطلة وليس لها أساس من الصحة ، ولذا ستلجأ إلى القضاء لأخذ حقها من خلال دعوى قضائية جديدة سترفعها ضد انجي خوري بتهمة الافتراء وتشويه السمعة دون أدلة ملموسة .

يذكر أن الفنانة اللبنانية قامت قبل شهرين برفع عدة دعوات قضائية ضدَّ المغنية الصاعدة بعدما تناولت سيرتها عبر منصات التطبيقات الاجتماعية حيث أرفقت الدعوى بعدد من التسجيلات والرسائل والمقاطع المصورة التي تثبت تعرضها للقدح والذمِّ والتشهير .