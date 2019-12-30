قصي خولي يحتفل بالـ أربعة مليون متابع على إنستقرام ( صورة )

أعرب الفنان قصي خولي عن سعادته الكبيرة بوصول عدد محبيه عبر حسابه الرسمي على أحد التطبيقات الاجتماعية للأربعة مليون متابع .
ونشر النجم السوري صورة جديدة له عبر صفحته الخاصة في INSTAGRAM ، أرفقها بتعليق كتب فيه : ” من أهم الأشياء في الحياة العائلة والحب … العائلة تعني أن نكون دائماً إلى جانب بعضنا البعض … وندعم بعض … ” .
وتابع متوجهاً لمتابعيه بالقول : ” أقول لعائلتي التي أصبحت 4 مليون شكراً من قلبي … كنتم إلى جانبي ومعي ودعمتموني دائماً “.
View this post on Instagram
من اهم الأشياء بالحياة، العائلة والحب. العائلة بتعني أنو كون دائما جنب بعض وندعم بعض. لذالك حابب قول لعائلتي يلي صارت ٤ مليون شكرا من قلبي أنو كنتو دائما معي جنبي وعم تدعموني ❤️ The most important thing in the world is family and love. family means putting your arms around each other and being there.” So thanks to my 4 million followers family for being there for me. ❤️
يذكر أن الفنان قصي خولي يتحضر حالياً لإنجاز مسلسله الرمضاني الذي يحمل عنوان ” عشرين /عشرين ” وهو عنوان مؤقت من الجائز تغييره بحسب ما ذكرت بعض المصادر الفنية .
وسيعيد العمل ثنائية النجم السوري مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسلهما المشترك ” خمسة ونص ” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .