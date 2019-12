قصي خولي يحتفل بالـ أربعة مليون متابع على إنستقرام ( صورة )

View this post on Instagram

من اهم الأشياء بالحياة، العائلة والحب. العائلة بتعني أنو كون دائما جنب بعض وندعم بعض. لذالك حابب قول لعائلتي يلي صارت ٤ مليون شكرا من قلبي أنو كنتو دائما معي جنبي وعم تدعموني ❤️ The most important thing in the world is family and love. family means putting your arms around each other and being there.” So thanks to my 4 million followers family for being there for me. ❤️