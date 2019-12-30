قصي خولي يحتفل بالـ أربعة مليون متابع على إنستقرام ( صورة )

أعرب الفنان قصي خولي عن سعادته الكبيرة بوصول عدد محبيه عبر حسابه الرسمي على أحد التطبيقات الاجتماعية للأربعة مليون متابع .

ونشر النجم السوري صورة جديدة له عبر صفحته الخاصة في INSTAGRAM ، أرفقها بتعليق كتب فيه : ” من أهم الأشياء في الحياة العائلة والحب … العائلة تعني أن نكون دائماً إلى جانب بعضنا البعض … وندعم بعض … ” .

وتابع متوجهاً لمتابعيه بالقول : ” أقول لعائلتي التي أصبحت 4 مليون شكراً من قلبي … كنتم إلى جانبي ومعي ودعمتموني دائماً “.

يذكر أن الفنان قصي خولي يتحضر حالياً لإنجاز مسلسله الرمضاني الذي يحمل عنوان ” عشرين /عشرين ” وهو عنوان مؤقت من الجائز تغييره بحسب ما ذكرت بعض المصادر الفنية .

وسيعيد العمل ثنائية النجم السوري مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسلهما المشترك ” خمسة ونص ” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .