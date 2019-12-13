قصي خولي يكشف تفاصيل العمل الجديد الذي سيجمعه بـ نادين نجيم

كشف الفنان قصي خولي بعضاً من تفاصيل عمله الدرامي الجديد للموسم الرمضاني المقبل 2020 ، والذي سيجمعه بالنجمة اللبنانية نادين نجيم .

وصرح في لقاء مع Trending أن عمليات التصوير ستنطلق في العاشر من شهر كانون الثاني المقبل ، وستدور أحداث المسلسل ضمن إطار اجتماعي رومانسي يمزج في تفاصيله بين الأمل والقوة والحب و يحاكي شريحة واسعة من الأشخاص في المجتمع العربي .

ورداً على سؤالٍ وجه له حول التعاون الذي سيجمعه بالممثلة اللبنانية من جديد ، قال قصي بأنه يرى في نادين صديقة وممثلة متميزة مشيراً إلى أنها إنسانة متجددة وقادرة على العطاء بتميز وبشكلٍ جديدٍ ومختلف عما قدمته سابقاً .

يذكر أن الفنان قصي خولي تنافس خلال موسم دراما رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل ” خمسة ونص ” إلى جانب الفنانة نادين نجيم ، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً واسعاً .