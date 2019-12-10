قرار جديد من انستغرام يجبر المستخدمين الكشف عن معلوماتهم الخاصة

أجرى انستغرام تعديلاً على بعض الشروط للتسجيل عبر الموقع في نسخته الجديدة.

وبناء عل آخر تحديث، أصبح لزاماً على من يرغب التسجيل بموقع انستغرام أن يكشفوا عن معلومات خاصة بهم.

أعلنت شركة “إنستغرام” أنها ستطلب من المستخدمين الجدد تأكيد أنهم يبلغون من العمر 13 عاما عندما ينضمون إليها.

و أفادت انستغرام بأن التعديل الجديد تمت إضافته لحماية المستخدمين الأصغر سناً، إذ يحظر التطبيق الآن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 من التسجيل.

ولكن مازال بإمكان المستخدمين الجدد أن يكذبوا بشأن أعمارهم الحقيقية، من أجل تسجيل الدخول إلى “إنستغرام”.

و جاء في إحدى مدونات “إنستغرام”، “إن طلب هذه المعلومات سيساعد في منع الأشخاص دون السن القانونية من الانضمام إلى إنستغرام، ويساعدنا على إبقاء الشباب أكثر أمانا”.

و تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة “إنستغرام” على الامتثال لقانون الولايات المتحدة وسياساته الخاصة التي تتطلب من أي مستخدم لأي وسيلة تواصل على الإنترنت ألا يقل عمره عن 13 عاما.

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