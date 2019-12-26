معتصم النهار يغازل زوجته بجرأة كبيرة وعلى الملأ ( فيديو )

أثار مقطع فيديو للنجم معتصم النهار وزوجته السيدة لين ضجة في أوساط المتابعين ، عقبَّ انتشاره على الصفحات الناشطة في تطبيق INSTAGRAM .

ظهر الثنائي فيه وهما يحتفلان بحلول عيد الميلاد المجيد مع طفلتهما الوحيدة ساندرا ، ومجموعة من أصدقائهما المقربين وسط أجواءٍ مليئة بالحماسة والفرح .

وبدا الفنان وهو يحمل ابنته ويقوم بتقبيلها ، بينما احتضن زوجته بيده الأخرى قبل أن تهمَّ وتقبله بدورها ، فما كان منه إلا أن يبادلها الغزل بالغزل ويرد لها الفعل نفسه .

وحاز الفيديو على تفاعل المتابعين الذين أشادوا بجمال الثنائي والانسجام الكبير الذي يجمعهما ، بينما ركزت أغلب التعليقات على التمني لهما دوام الحب والفرح والسعادة بينهما .

يذكر أن معتصم النهار انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في فيلم ” البحث على جولييت ” حيث يحلُّ ضيفاً عليه ، والعمل من تأليف وإخراج زهير قنوع .