قائمة غوغل لأفضل التطبيقات والألعاب خلال عام 2019... تعرف عليها

أصدرت غوغل قائمة بأفضل الألعاب والتطبيقات لأجهزة الأندرويد خلال عام 2019.
وإليك قائمة أفضل ألعاب الأندرويد لعام 2019 والأكثر تحميلاً على متجر ” غوغل بلاي “:
Call of Duty: اللعبة الشهيرة الغنية عن التعريف، حيث يمكنك القتال في مباراة جماعية 5 مقابل 5، ضد الزومبي.
Mario Kart Tour: سباق للسيارات ولكن بشخصيات لعبة ماريو.
Art Inc: يمكنك من خلالها تحقيق حلمك في أن تكون مالك لأحد المعارض والمزاد العلني.
Angry Birds Dream Blast: حيث يتعين عليك وبمساعدة الطيور حل العديد من الألغاز المثيرة.
Tacticool: لعبة حربية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة وتتميز بمعارك سريعة الوتيرة.
Rubmle Stars Football: لعبة كرة قدم مميزة ورائعة تسمح لك بجمع فريق أحلامك وتوفر لك دوريات وبنظام لاعب ضد لاعب.
Tennis Clash: لعبة لمحبي رياضة التنس.
Archero: أنت الشخصية الوحيدة القادرة على مقاومة موجات الشر القادمة وهزيمتها.
G30: هل تحب الألغاز؟ إذا إليك هذه اللعبة التي تحتوي على مراحل عديدة من الألغاز ذات مستويات مختلفة.
CHUCHEL: لعبة مغامرات كوميدية، حيث يجب عليك استعادة الكرز الثمين ومواجهة العديد من الأغلاز والتحديات.
OVIVO: لعبة باللونين الأبيض والأسود فقط، وهي مليئة بالرسائل الخفية.
The Elder Scrolls: مغامرات في القرون الوسطى للنرويج، حيث يمكنك إنشاء مدينتك والاستعداد لخوض المعارك.
Assassins’s Creed Rebellion: لعبة قتالية تعود بك إلى القرون الوسطى وتسمح لك بالعب مع شخصيات أسطورية.
أما أفضل التطبيقات لأندرويد لعام 2019:
Ablo: تساعدك على تكوين صداقات من جميع أنحاء العالم.
ActionDash: عبارة عن مساعد رقمي لحياتك اليومية مفيد جدا.
Appy Weather: لمعرفة حالة الطقس بشكل صحيح.
DotHabit: تمكنك من إداراة عاداتك اليومية وأهدافك والروتين اليومي.
Endel: يحتوي التطبيق على أصوات تساعدك على الهدوء.
Enlight Pixaloop: لإنشاء الصور المتحركة وفريدة من نوعها، اجعل من الصورة العادية صورة تنبض بالحياة بطريقة سحرية.
Groovepad: عبارة عن صانع للموسيقى والإيقاعات.
Morphin — GCI GIF Maker & Editor: كل ما عليك فعله هو أخذ سليفي واصبح مشهورا.
Music Zen: أصوات تساعدك على الاسترخاء والهدوء.
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