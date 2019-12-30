في حادثة غامضة.. سقوط شاب وفتاة سوريين من الطابق الرابع في مدينة ألمانية

أصيب شاب وفتاة سوريين بجروح خطيرة إثر سقوطهما من الطابق الرابع في مبنى سكني بإحدى الولايات في ألمانيا .

وذكرت صحيفة “برلينر تاغس تسايتونغ” الألمانية تفاصيل الحادثة التي وصفتها بأنها غامصة ، لكون السبب الحقيقي وراء سقوط السوريين الاثنين غير واضح.

وعن تفاصيل الحادث ، أفادت الصحيفة بأنه في حوالي الساعة 4:30 من فجر يوم السبت تم استدعاء إدارة الإنقاذ والشرطة إلى شارع “هرتا تيله فيغ”، بعد العثور على شخصين مصابين بجروح خطيرة.

وتم نقل المصابين الذي تبين أنهما سوريين (الشاب يبلغ من العمر 23 عاماً، والشابة 27 عاماً) ، كما تم اعتقال شاب اشتبهت به الشرطة وهو سوري الجنسية أيضاً.

وأعادت الشرطة إطلاق سراح المشتبه به لعدم التأكد من تورطه بمحاولة قتل الشخصين الذين قفزا من الشقة، وتم اتهامه باقتحام شقتهما بعنف فقط .

واعتبرت الشرطة أن المتهم من المحتمل أنه كان تحت تأثير المخدرات قبل اقتحامه الشقة ولذلك تم أخذ عينة من دمه للتأكد ، خاصة أن الشرطة عثرت على عقاقير مخدرة في مكان الواقعة.